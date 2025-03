Motoragent stunt op crossbaan, Levi filmde het en ging viraal

Een behendige motoragent laat zien dat hij zijn motorrijbewijs in ieder geval niet bij een pakje boter heeft gekregen. Hij crosst behendig over een baantje in Uden. Levi filmde het en zette het op TikTok. De video gaat in sneltreinvaart het internet over: "In een dag een miljoen views!'

Probleemloos stuurt de agent over de hobbels. Het baantje is eigenlijk bedoeld om overheen te crossen met bijvoorbeeld een BMX-fiets of skateboard, maar de Brabantse agent besloot dus ook maar een rondje te maken.

"Dit kan alleen in Uden."

De 15-jarige Levi was op dat moment net bij het baantje aangekomen om met wat vrienden te chillen zoals hij vaker doet. "Er was eerst iets van een bijeenkomst geweest over skateboarden waar de wijkagent bij was. Toen dat afgelopen was en de meesten weg waren, zei hij dus: 'Ik kan hier ook vanaf'. En toen ging hij dus op die baan rijden." Als een impuls pakte Levi zijn telefoon erbij. "Ik maakte het filmpje", zegt hij nuchter. Later bedacht hij zich om het op zijn TikTok te zetten. "Ik zet nooit iets op TikTok, maar ik dacht dat ik hiermee misschien wel 2.000 views zou gaan halen." Levi, wiens TikTok handle @niemandboeit.15 is, deed zijn eigen TikToknaam dus duidelijk geen recht. Want het boeide wel degelijk: de eerste en enige video op zijn account behaalde binnen een dag een miljoen views en de teller tikt nog door. "Dat was wel echt gaaf", zegt hij. "Ik word nu aangesproken door kinderen op school die vragen of ik die video heb gemaakt", vertelt Levi. "Mensen reageren: Dit kan alleen in Uden", lacht hij.

"Ook dát is politiewerk."