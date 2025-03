Bart ziet voor 40.000 euro aan spullen afbranden: ‘Eens zou het fout gaan'

Behalve een zwartgeblakerd hoopje as is er niks meer over van Barts spullen, die hij had opgeslagen in een schuur in het buitengebied van Esch. Donderdag ging het pand in vlammen op en brandde de hele schuur tot de grond toe af, inclusief een groot deel van Barts bedrijf. Al lange tijd hield hij zijn hart vast voor een brand. “In zeven jaar tijd is het alarm veertig keer afgegaan”, vertelt hij.

Bart is aannemer en maakt al jaren gebruik van de schuur aan de Boxtelseweg, die eerder bij een woonboerderij hoorde. Zeven jaar geleden werd het huis getroffen door een blikseminslag en ging het in vlammen op. De 80-jarige bewoonster vertrok, maar de loods bleef in Barts beheer. Hoewel de schuur niet hetzelfde lot is beschoren, is ook die nu helemaal afgebrand. Terwijl de metershoge vlammen donderdagmiddag uit het dak sloegen, werd Bart gebeld door de eigenaar, een familielid van de oude bewoner. “Ik was vlakbij bezig op de bouw”, vertelt Bart. “Ik gooide snel wat emmers en scheppen in de bus om het zelf te gaan blussen. Maar het bleek een iets grotere fik dan gedacht en de brandweer was er al”, zegt hij. Die probeerde het pand met man en macht te redden. Maar inmiddels is er - behalve een paar buitenmuren - niks meer van over. En dus ook niet van Barts spullen.

“Er stond voor 40.000 euro aan materiaal in die schuur”, zegt Bart. “Een aanhanger en bouwmaterialen. Maar ook wat privéspullen, zoals kozijnen.” Een tweede schuurtje op het terrein bleef gespaard. “Maar al mijn dure spullen stonden helaas in deze loods.” De brand komt niet geheel onverwacht voor Bart. Hij vreesde al jaren dat het ooit eens goed mis zou gaan. “In zeven jaar tijd is het alarm veertig keer af gegaan”, vertelt Bart. Van een zwerver die de schuur kraakte, tot hangjongeren die vernielingen aanrichtten. “Er is hier al zoveel gebeurd. Het ligt helemaal achteraf, ze kunnen doen wat ze willen. Mensen hebben geen greintje fatsoen meer.”

"Nu vraagt ze zich af wat ze moet met die grond.”