Fietser die op moeder met baby knalde heeft zich gemeld bij familie

Demi van Geenen uit Oss en haar dochtertje Fae kregen donderdagochtend de schrik van hun leven toen er iemand in volle vaart tegen hun aan fietste. Daarbij vloog de vier maanden oude Fae uit de kinderwagen. De fietser reed zonder pardon weg, maar meldde zich donderdagavond alsnog bij de familie. De man van Demi laat weten dat hij contact heeft gehad met de moeder van de jongen en dat ze 'het op een correcte manier samen gaan oplossen'.

Op de beelden, die Demi's man Wesley van kennissen in de buurt heeft gekregen, is te zien hoe de fietser na de botsing en val zijn eigen spulletjes bij elkaar raapt en wegfietst. "Hij laat Demi gewoon achter", zegt Wesley verontwaardigd. "Op de beelden zie je dat hij iets in zijn hand had waar zijn aandacht op was gevestigd toen hij tegen haar op botste. Dat moet wel een telefoon zijn geweest", voegt hij er boos aan toe.

Wesley kreeg vlak na de aanrijding een appje van zijn vrouw: 'Ik ben aangereden, bel me even'. "Ik dacht eerlijk gezegd dat het wel mee zou vallen, maar toen ik haar belde en haar paniek hoorde, schrok ik." Later zag hij de beelden: "Dat was echt heftig, het was een heel harde klap."

Met moeder en dochter gaat het nu gelukkig goed. "Fae heeft een schaafwond op haar hoofdje. Ze is pas vier maanden oud, dus Demi is als een speer met haar naar de huisarts gegaan", vertelt Wesley. Door de klap viel de baby uit de kinderwagen. "De arts waarschuwde dat ze een hersenschudding kan hebben. We moeten haar 's nachts wakker maken om te checken of alles goed gaat."

Demi zelf begint nu pas echt last te krijgen van haar verwondingen. “Ze wordt helemaal beurs, haar knieën liggen open", vertelt Wesley. “Demi heeft de grootste klap opgevangen. Het had veel erger kunnen zijn.”

Gelukkig was er een voorbijganger die Demi te hulp schoot. “Een man is bij haar gebleven en heeft zich over haar ontfermd,” vertelt Wesley. “Zij was echt compleet in paniek. Die man is lang bij haar gebleven, maar we weten niet wie hij is.” Ook een vrouw stopte om te helpen.

De kinderwagen heeft schade opgelopen door de klap. "Maar daar gaat het me niet eens om. Een excuus, een bos bloemen voor mijn vrouw, dat zou al wat zijn.”

Inmiddels heeft het stel aangifte gedaan bij de politie. “Het is strafbaar om na een ongeval door te rijden,” benadrukt Wesley.

Donderdagavond snel na publicatie van dit artikel was er contact tussen Wesley en de moeder van de jongen.