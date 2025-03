Vera en Noortje willen via deze talentenfabriek naar de wereldtop

Wie vroeger tegen Lisa Scheenaard had gezegd dat ze ooit een medaille zou winnen op de Olympische Spelen, was voor gek verklaard. Toch werd de 36-jarige Eindhovense tijdens en na haar studententijd een zeer sterke roeister. Vera Sneijders (24) uit Gerwen en Noortje Wilms (23) uit Eindhoven zijn grote talenten die met dank aan de Eindhovense Studenten Roeivereniging Thêta het voorbeeld van clubgenote Lisa willen volgen. “En dat terwijl ik nog nooit eerder serieus had gesport”, zegt Noortje.

Noortje zat in haar jeugdjaren onder andere op hockey, maar koos nadat ze in Eindhoven ging studeren voor roeien. “Mijn zus had me eens meegenomen naar een feestje bij de roeivereniging en dat was gezellig. Ik was niet van plan om serieus te gaan sporten bij Thêta, maar het leek me wel leuk om naast het roeien met andere studenten regelmatig te gaan fietsen. In het laatste jaar op de middelbare school had ik namelijk een racefiets gekocht.”

Na een paar jaar roeide ze niet alleen voor de gezelligheid, maar bleek ze over veel talent te beschikken. “Het wedstrijdroeien beviel me en elke keer ging het beter. Soms denk ik weleens of ik deze sport ook leuk had gevonden als ik het eerder had gedaan.”