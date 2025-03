Demonstratie azc: man opgepakt die cobra naar deur gemeentehuis gooit

Het was donderdagavond grimmig bij het gemeentehuis in Sint-Michielsgestel. Een groep van zo'n 300 demonstranten voerde daar actie tegen de komst van een azc in Berlicum. De ramen van het gemeentehuis werden besmeurd met eieren, er werden rookfakkels naar het gebouw gegooid en er werd zwaar vuurwerk afgestoken. De politie heeft een man aangehouden, die een cobra voor de deur van het pand neerlegde.

Volgens een correspondent werd de sfeer rond negen uur grimmiger. Op dat moment stonden er nog zo'n honderd mensen op het plein. Toen een van de demonstranten een cobra voor de deur van het gemeentehuis gooide, greep de politie in. De politie wilde de man aanhouden, waarna er een gevecht volgde. Op het moment dat iemand zich ermee begon bemoeide, sprongen tien agenten bovenop de man. De man is geboeid afgevoerd.

Volgens een correspondent was het gezelschap gemêleerd. Van kinderen in de basisschoolleeftijd tot volwassenen. Met toeters, sirenes, vuurwerk en spandoeken uit de groep hun onvrede. Agenten en handhavers hielden een oogje in het zeil, maar bleven het grootste gedeelte van de avond op de achtergrond.

Er vond donderdagavond een reguliere raadsvergadering plaats in het gemeentehuis. Hoewel de gemeenteraad niet over het azc vergadert, is dat buiten wel het gespreksonderwerp. Er is kritiek op de communicatie van de gemeente rond het asielzoekerscentrum en de demonstranten maken zich zorgen over de leefbaarheid. Zij willen dat de asielzoekers gespreid worden over de gemeente Sint-Michielsgestel.