Huizen uren ontruimd door verwarde man op balkon, arrestatieteam rukt uit

De politie is donderdagavond massaal uitgerukt naar de Echternachstraat in Den Bosch vanwege een verwarde man. De man deed vanaf zijn balkon suïcidale uitspraken, die volgens de politie verontrustend waren. De straat werd daarom afgezet en vijf woningen moesten worden ontruimd.

Wat voor uitspraken de man deed, wil de politie niet zeggen. Een onderhandelaar ging met de man in gesprek. Uit voorzorg was ook de Dienst Speciale Interventies (DSI) aanwezig. Die komt in actie bij levensgevaarlijke en complexe aanhoudingen.