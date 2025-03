Na grimmige demonstratie nu ook brand gesticht op plek waar azc moet komen

Bij het terrein aan de Runweg in Berlicum waar de gemeente Sint-Michielsgestel een asielzoekerscentrum wil vestigen voor ruim driehonderd mensen is donderdagavond rond halftwaalf brand gesticht. Dit gebeurde voor de poort van het terrein. Er is een stapel autobanden in brand gestoken.

De brandweer had het vuur snel onder controle. Over de eventuele dader of daders is niets bekend. De politie doet onderzoek.

Eieren gegooid naar gemeentehuis

Eerder op de avond liep een protestactie bij het gemeentehuis in Sint-Michielsgestel uit de hand. Daar vond een reguliere raadsvergadering plaats. Deze vergadering ging niet over het azc, maar actievoerders grepen dit moment aan om hun onvrede over de plannen te uiten.

Foto: Bart Meesters/Persbureau Heitink.

Er werden honderden eieren en rookfakkels naar het gemeentehuis gegooid en er werd zwaar vuurwerk afgestoken. De sfeer was grimmig. Een man, die een cobra voor de deur van het gebouw neerlegde, werd aangehouden.

Foto: Bart Meesters/Persbureau Heitink.

'Leugenaar!'

De demonstranten hebben kritiek op de communicatie van de gemeente over de komst van het asielzoekerscentrum en ze maken zich zorgen over de leefbaarheid. De demonstranten willen dat de asielzoekers gespreid worden over de gemeente Sint-Michielsgestel. Een dag eerder was er ook al protest tijdens een informatiebijeenkomst over het azc. Daar werd wethouder Theo Geldens uitgejouwd en leugenaar genoemd.

