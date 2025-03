Michael van Gerwen speelt geweldig maar grijpt naast de hoofdprijs

Michael van Gerwen imponeerde donderdagavond tijdens de zevende avond van de Premier League darts. De Vlijmenaar schakelde in de openingsronde de wereldkampioen van 2024, Luke Humphries, uit en was daarna ook veel te sterk voor Chris Dobey. Maar in de finale moest hij zijn meerdere erkennen in regerend wereldkampioen Luke Littler.

Even leek de Premier League-avond in Cardiff heel vroeg te eindigen voor Michael van Gerwen. In zijn eerste duel kon de Vlijmenaar Luke Humphries in eerste instantie scorend niet bijhouden. Hij kwam al snel op een 3-0 achterstand, maar knokte zich terug in de wedstrijd. Via een fraaie 10- en 11-darter maakte Van Gerwen er 1-3 en 2-4 van en vervolgens profiteerde hij van missers van de Engelsman en ging hij erop en erover: 6-4.

Foto: Kieran Cleeves/PDC

Veel moeite met de triples

Met Chris Dobey had 'MVG' een ronde later aanzienlijk minder moeite. De Engelsman had veel moeite met het raken van de triples en Van Gerwen strafte dat af. Met 6-1 - via het uitgooien van dubbel 1 in de laatste leg - bereikte hij de finale.

Daarin was regerend wereldkampioen Luke Littler, die simpel afrekende met Rob Cross, zijn tegenstander. Het was Van Gerwens eerste finale in de Premier League van dit jaar. Hoogstaand

De eindstrijd was van een hoogstaand niveau. Van Gerwen en Littler deden weinig voor elkaar onder. In de vierde leg brak Littler 'Mighty Mike' met een negendarter en een uitgooi van 141. Maar Van Gerwen was niet geïmponeerd. Hij maakte die achterstand goed dankzij een 85-finish en een elfdarter. De leg daarop snoepte de Engelsman weer af van 'MVG', maar ook daarop volgde een rebreak. Pas op de daaropvolgende break van Littler had Van Gerwen geen antwoord. Daarna maakte Littler het karwei af met een fraaie elfdarter. Klassement

Na zeven speelrondes bezet Michael van Gerwen de derde plaats in het klassement, met dertien punten. Littler gaat aan de leiding met 21 punten, gevolgd door Luke Humphries met vijftien punten. De beste vier darters gaan door naar het finaleweekend. De Premier League is de wekelijkse dartscompetitie tussen de acht beste darters van de profbond PDC.