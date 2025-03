Bewoners overmeesteren inbreker in huis, dief raakt zwaargewond

Een inbreker is donderdag zwaargewond geraakt in een huis aan de Koudenhovenseweg Zuid in Eindhoven. De dief werd overmeesterd door een bewoner waarna er een gevecht ontstond, zo laat de politie vrijdag weten.

De bewoner heeft de verdachte aangehouden en en belde vervolgens de politie. Op het moment dat zij bij het huis kwamen, bleek de dief zo gewond dat hulpdiensten zijn ingeseind. Wel zou hij volgens een bewoner zelf naar de ziekenwagen zijn gelopen.