Met je 'snuffelfiets' de luchtkwaliteit meten: 'Dit verwacht je niet'

Al rijdend op hun 'snuffelfiets' doen leerlingen van middelbare school KSE in Etten-Leur onderzoek naar fijnstof in hun buurt. Met de resultaten werken ze mee aan wereldwijd onderzoek naar de luchtkwaliteit. Dat zorgt voor verrassende resultaten. “Ik wist niet dat de luchtkwaliteit in een parkje zo slecht kon zijn.”

Milou en Pien schroeven samen een hypermoderne sensor op het stuur en bouwen Milou’s fiets om tot ‘snuffelfiets’. “Ik ga een paar weken meten hoeveel fijnstof er in de lucht is tijdens mijn fietstocht naar school”, zegt Milou. “Ik fiets 25 minuten vanuit Prinsenbeek, door een stuk polder en langs een drukke weg. Als de sensor blauw uitslaat is de luchtkwaliteit goed. Als hij geel of rood uitslaat is er veel fijnstof in de lucht, zoals uitlaatgassen. Dat is niet goed voor je gezondheid.”

De leerlingen van het derde leerjaar vmbo-t worden deze dag opgedeeld in groepjes. Ze bedenken welke route ze willen meten. Al over een paar weken moeten ze hun bevindingen presenteren aan mensen van de gemeente en GLOBE Nederland. “Het snuffelfiets-project is onderdeel van GLOBE, een wereldwijd onderzoeksprogramma voor middelbare scholieren in samenwerking met NASA, RIVM, KNMI en universiteiten”, legt docent docent Yvonne van Haaren uit. “De gemeente betaalt voor de sensoren. Het RIVM gebruikt de data voor wetenschappelijk onderzoek.”