Jongen (16) gaat groep achterna met mes na vechtpartij bij azc

Bij een asielzoekerscentrum aan de Heerbaan in Breda is donderdagavond een vechtpartij uit de hand gelopen. Een 16-jarige bewoner ging een groep jongens achterna met een mes. Een 17-jarige jongen is lichtgewond geraakt toen hij een klap kreeg.

In totaal waren tien jongens bij het voorval betrokken. Ze speelden een voetbaltoernooi, waarna de gemoederen hoog opliepen. Er ontstond vervolgens een vechtpartij. De zestienjarige ging de groep achterna met een mes.