De dag dat zeven mannen op een haar na ontsnappen aan de dood

Alle zegen komt van boven. Maar daar denken de zeven turfstekers die op deze vrijdagochtend 12 juni 1840 aan het werk zijn de dag daarna heel anders over. Nicolaas Denissen, Hendricus van Gerven, Johannes van Gerven, Martinus van de Vondervoort, Arnoldus Verwegen, Antonie van Dijk en Hendricus van der Heijden mogen van geluk spreken dat ze het überhaupt kunnen navertellen.

Het is droog, helder en heerlijk zonnig. Geen slechte dag om buiten turf te steken in een gebied dat Het Staartje heet, vlak bij Odiliapeel in de gemeente Uden. Maar langzaam maar zeker verandert er iets in de doorgaans zo serene rust die hier heerst. Boven hun hoofd, hoog in de lucht, horen ze een soort geluid dat ze later het beste als een 'toenemend geschuifel' kunnen omschrijven.

Het lawaai zwelt steeds verder aan. En dan: boem! Een wolk met stof stuift op van het zandpad dat nog geen vijftien tot twintig meter van hen vandaan ligt. Martinus staat er het dichtstbij. Op ongeveer vijf meter afstand ziet hij dat er een ronde kuil van pakweg 15 centimeter diep is ontstaan op de plek waar een moment daarvoor iets met enorme klap is ingeslagen. Zijn er beschietingen gaande? Wordt Nederland aangevallen door een ander land en is er een kanonskogel afgevuurd?

De mannen hebben geen idee, maar willen maar wat graag weten wat hen met donderend geraas op een haar na heeft gemist. Ze beginnen te graven en ontdekken een forse kei van een dikke 700 gram zwaar. De steen is gloeiend heet en niet op te pakken met blote handen. Het blijkt een meteoriet, een stukje rots uit de ruimte, met een zwart omhulsel dat je er met je nagels kunt afkrabben.