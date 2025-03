Eindhoven zingt massaal mee met borden langs de weg: 'Tututu tuu'

Automobilisten moesten vrijdagochtend aan Philitelaan in Eindhoven even twee keer knipperen met hun ogen toen ze naar het werk reden. Langs de weg stonden bijzondere verkeersborden. Niet van die saaie standaard borden maar borden met een songtekst er op van het nummer 'Final Countdown' van Europe.

De Zweedse band treedt in mei toevallig wel op in Eindhoven maar dat heeft niks met de actie te maken. En de countdown was ook niet bedoeld met de gedachte om af te tellen naar het weekend. Het sloeg in dit geval op de laatste fase van een bouwproject op Strijp-S waar ze bijna klaar zijn. Om die laatste fase in te luiden, stonden daar opvallende borden in de middenberm van de Philitelaan.