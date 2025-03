Warmste 21 maart ooit gemeten, record uit 1938 verbroken

Het is de warmste 21 maart ooit. Het record lag in 1938, toen het in de Achterhoek 21,8 graden werd. Dat record is nu verbroken in Eindhoven. Daar is het vrijdag 21,9 graden geworden en het kwik loopt waarschijnlijk nog verder op.

Het is al het zesde warmterecord van dit jaar. Op 21 februari, 7 en 8 maart was de temperatuur overdag hoger dan ooit. En ook de nachten van 21 en 24 februari waren nog nooit zo warm.