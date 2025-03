Zo vervoer je jouw huisdier op een veilige manier in de auto

Baasjes zien vaak geen gevaar als hun huisdier op de achterbank van de auto zit, terwijl dit hele gevaarlijke situaties kan opleveren. Dat merkt het Landelijk InformatieCentrum Gezelschapsdieren (LICG). Door je hond, kat of konijn op een bepaalde plek in de auto te zetten met een stevig systeem zijn jij en huisdier veilig onderweg. "Een kat van vier kilo vliegt zo door de voorruit."

Bij een frontale botsing op de N615 in Lieshout kwam vorige week een hond om het leven. Of de hond onveilig in de auto zat, is niet duidelijk. Je hond veilig vastzetten is immers geen garantie dat er niks kan gebeuren. Toch is het wel belangrijk om het zekere voor het onzekere te nemen, volgens Cathelijn Hoelen van het LICG.

Daarnaast heb je veilige en onveilige plekken in de auto én veilige en onveilige methoden om je huisdier vast te maken. "Je huisdier op de bijrijdersstoel zetten, is geen goed idee. Je vormt een gevaar voor jezelf, je huisdier en het andere verkeer", waarschuwt Hoelen.

"De veiligste plek als je een groot huisdier hebt, is in een vervoersbak, in een autobench of aan een reistuigje op de achterbank. Als je huisdier klein genoeg is, zet hem dan in een reisbench op de grond achter de bijrijdersstoel. Dat is nog veiliger", zegt Hoelen.

Vaak weten baasjes volgens haar wel dat de achterbank de veiligste plek is, maar binden zij hun huisdier vast aan de achterbank met een wandelriempje of tuigje. Dat is dan weer niet zonder gevaar.

"Als het dier van de achterbank valt als je remt, kan zijn nekje breken als hij aan het riempje zit. Daarnaast zijn wandelriempjes of tuigjes vaak niet gemaakt op een harde klap en kunnen ze kapotgaan", legt ze uit.

Een andere veilige plek om je huisdier neer te zeten, is de achterbak mits je op een paar dingen let. "Zet je huisdier in de achterbak goed vast in een zitje, anders rolt het beestje heen en weer door de bak. Als de achterklep open gaat en je huisdier niet vastzit, kan hij ontsnappen", zegt Hoelen. "Bedenk je tot slot dat de achterbank 'kreukelgebied' is, als iemand achterop je auto rijdt."

Het LICG merkt dat huisdiereigenaren vaak niet van op de hoogte zijn van de veilige vervoersplekken en methoden. "Het komt met enige regelmaat voor dat mensen ons vragen hoe zij hun huisdier het beste kunnen vervoeren in de auto. Of dat wij hen hierop wijzen als ze een andere vraag stellen. Dit blijken ze dan vaak niet te weten", zegt ze.