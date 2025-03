Tillman keert terug bij PSV in besloten oefenduel

De Amerikaanse international Malik Tillman is op de weg terug bij PSV. De 22-jarige middenvelder keerde vrijdagmorgen op het veld terug tijdens een besloten oefenduel tussen PSV en FC Den Bosch.

Tillman stond de afgelopen twee maanden langs de kant met een enkelblessure. Hij raakte in januari in een bekerduel met Excelsior geblesseerd en liet zich behandelen in München.

De Amerikaan miste zestien duels van de Eindhovenaren. PSV speelt op zondag 30 maart thuis tegen Ajax.