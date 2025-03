De beste koe van het land kan zomaar uit Brabant komen

Mooie benen, een lange staart en een tikkie eigenwijs. 'Pieta 190', roepnaam Pieta, is een echt model én ze is een van de tien finalisten voor de titel van Beste Boerenkoe 2025.

De 14-jarige Lieve Zonneberg uit Herpen verzorgt Pieta. Dat doet ze samen met haar ouders die een melkveebedrijf hebben. Het hele gezin is trots op de nominatie van hun mooie Pieta. "We willen wel honderd van dit soort koeien in onze stal." Meisjes van 14 jaar oud houden zich meestal bezig met make-up, TikTok-dansjes en Netflix, maar Lieve heeft een hele andere hobby. Ze is gek op koeien. Haar favoriet Pieta verzorgt ze al sinds de koe in 2017 is geboren. Pieta is de enige koe uit het zuiden van het land die in de race is voor de wedstrijd Beste Boerenkoe 2025. In onderstaande video legt Lieve uit waarom Pieta zo bijzonder is:

Volgens Lieve is Pieta prachtig en heeft ze echt een eigen karakter. "Het is een koe met wat meer temperament, maar daardoor is ze juist een heel moei dier. Ze is wat eigenwijzer en dat maakt het voor ons ook echt een boerenkoe." Ook aan de bouw van Pieta heeft Lieve niets aan te merken. "Ze heeft een mooie kop als ze haar oren naar voren doet. Haar benen staan breed. Je wilt niet dat een koe als een ballerina staat."

"Het is bijna alsof ze glitters op haar huid heeft."

"Ook is ze niet te vet en niet te dun.", vertelt Lieve, terwijl ze trots naast Pieta staat. "En door haar kleur valt ze echt op bij ons in de stal. Ze heeft een hele mooie glans. Het is bijna alsof ze glitters op haar huid heeft." Verder heeft Pieta kalfjes gekregen zonder dat er een dierenarts bij hoefde te komen. "Dat ging vlekkeloos", vertelt het trotse baasje. "En ze geeft ook heel veel liters melk. Als je kijkt naar haar uiers, zit het er mooi en stevig onder. Dat heb je het liefst. En ze heeft een mooie lange staart."

"Ik loop iedere dag met haar zodat ze gewend raakt."