Van der Poel is gemotiveerd voor klassieker: 'Onvoorspelbare race'

Mathieu van der Poel (30) kijkt zonder druk uit naar Milaan-San Remo, zaterdag de eerste grote klassieker van het jaar. "Ik ben op een leeftijd waarop ik bijna al mijn doelen heb bereikt, zelfs meer dan dat. Dat geeft me veel gemoedsrust."

De alleskunner op de fiets weet wat het is om Milaan-San Remo te winnen. In 2023 was hij te sterk voor de concurrentie. "Het is een onvoorspelbare race. Geen toeval dat iedereen zegt dat het een van de monumenten is die je kunt winnen zonder noodzakelijkerwijs de sterkste renner te zijn. Het hangt allemaal af van wat er op de Poggio (een beklimming, red.) gebeurt. Soms is het zelfs beter om niet de benen te hebben om aan te vallen, maar gewoon te volgen als iemand anders een zet doet."

"Het zwaarste moment is als de groep nog bij elkaar is na de afdaling van de Poggio. Je weet dat er aanvallen aankomen. Dat is misschien wel het gevaarlijkste moment van de race."