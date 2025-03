'Fikkie stoken' loopt uit de hand: 500 vierkante meter bos in brand

Een deel van het bos op de Vughtse Heide is vrijdag verwoest door brand. Een aantal jongeren was volgens de brandweer 'fikkie aan het stoken' en dat zou uit de hand zijn gelopen. Ze hebben vervolgens zelf 112 gebeld.

Anderhalf uur later was het vuur onder controle. 500 vierkante meter bos is afgebrand. Omdat er aan een kant een meertje was en aan de andere kant een breed pad, heeft het vuur zich niet verder kunnen uitbreiden.

Volgens de brandweer hebben de jongeren een doorverwijzing naar bureau Halt gekregen. De politie kan dat niet bevestigen.