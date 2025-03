Volle trein valt uit op spoor, passagiers geëvacueerd

Op het spoor bij Vught is midden in de spits een trein vol met reizigers stil gevallen. Daardoor rijden er op dit moment geen treinen tussen Den Bosch en Tilburg. De passagiers worden door middel van een andere trein geëvacueerd.

De trein staat vast bij de spoorwegovergang op de Lekkerbeetjenlaan. Ook de airco van de trein is uitgevallen. Daardoor is een passagier niet lekker geworden en is er een ambulance ter plekke.