Man met vuurwapen aangehouden, reed op gestolen scooter

Een scooterrijder is vrijdagnacht aangehouden in Eindhoven. De bestuurder heeft geen rijbewijs. Tijdens de controle bleek dat de scooter waarop hij reed een dag eerder gestolen was. Vervolgens bleek dat de scooterrijder ook nog een vuurwapen in zijn broeksband had zitten.

Dit vuurwapen bleek nep te zijn, maar was voor de politie in het donker niet van echt te onderscheiden. Vastgezet

De scooterrijder is vastgezet in het politiebureau. De scooter gaat zo snel mogelijk terug naar de eigenaar.