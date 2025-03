Padden zijn soms de weg kwijt, boswachter Frans weet waarom

Boswachter Frans Kapteijns deelt wekelijks zijn kennis van de natuur. Iedereen kan vragen insturen via [email protected] . Dit keer vertelt Frans onder meer over de mooiste sprinkhanen, dino-achtige larven en hij geeft uitleg over de paddentrek. Het eerste deel van deze Stuifmail werd zaterdagochtend gepubliceerd.

Ieder weekend is er ook een nieuwe aflevering van de Stuifmail-podcast. Beluister de podcast hier:

Wat zit er op de tuintafel?

Frank Verhaaren zag afgelopen zomer een vreemd beestje op zijn tuintafel. Het gaat hier om een een larve van het Aziatisch lieveheersbeestje. Lieveheersbeestjes, dus ook de Aziatische, leggen eitjes waaruit larven kruipen die er een beetje uitzien als kleine dinosauriërs. Deze insecten zijn twintig jaar geleden verwelkomd in Europa ter bestrijding van de bladluizen die de oogsten van fruittelers deden mislukken. Dit was een grote fout. Het Aziatische lieveheersbeestje verdringt nu de Europese en inmiddels zijn het plaagdieren geworden die voor vervuiling zorgen in huizen en de smaak van wijn kunnen aantasten. Geen goede actie dus.

Aziatisch lieveheersbeestje (foto: Frank Verhaaren)

Vreemde vogel

Elise Bornholt zag in een vijver een vogel en ze vraagt zich af of het een bermeend of een nijlgans is. Beide namen kloppen, maar officieel noemen we het beestje een nijlgans. Bioloog Kees Moeliker vindt dat geen passende naam, omdat in Nederland deze ganzen vooral leven in bermen; een bermeend zou volgens hem dus passender zijn. Veel nijlganzen broeden ook hoog op ooievaarsnesten of in bomen. Is dan paalgans geen betere benaming?

We blijven even bij de naam nijlgans. Oorspronkelijk komen de dieren voor rond de Nijl. Oude Egyptenaren beschouwden de nijlgans als een heilig dier en beeldden hem regelmatig af. In Europa zwemmen ze nu rond omdat ze zijn ontsnapt uit vogelparken en dierentuinen. Sinds 1967 zijn ze echt gevestigd in Nederland en momenteel zijn er naar schatting zo'n twaalfduizend broedparen.

Nijlgans (foto: Elise Bornholt).

Nijlgans (foto: Saxifraga/Tom Heijnen).

Van het padje

Tijdens een wandeling op de Malpie bij Valkenswaard zag Ine Balmer iets liggen wat in eerste instantie op een uitwerpsel leek. Het bleek een vrouwtjespad met enkele hitsige mannetjes op haar rug geplakt. Door het grote aantal mannetjes, is het 'hele spul' omgevallen. Hopelijk heeft het vrouwtje genoeg kracht gehad om weer overeind te komen of hebben voorbijgangers haar weer 'op het rechte pad' gezet. De paddentrek is in volle gang en de diertjes gaan op weg naar hun voortplantingspoelen. De mannetjes klemmen hun voorpoten vast onder de oksels van het vrouwtje voor zij het water in gaat. Dat doen ze met speciale paarkussentjes op de voorpoten waarmee ze een sterke grip hebben. Soms springen er meerdere mannetjes op een vrouwtje, zo ontstaat een stapeltje padden. Een koddig gezicht dat soms fout gaat, zoals op de foto. Overigens springen mannetjespadden op alles wat zich op de weg richting de voortplantingspoel bevindt, van bruine kikkers tot misschien wel je vuist als je die over de weg beweegt.

Vrouwtjespad met mannetjes op de rug (foto: Ine Balmer).

Mannetje op de rug van het vrouwtje (foto: Saxifraga/Willem van Kruijsbergen).

Rubriek mooie foto's

In de rubriek mooie foto's dit keer een foto die gemaakt is door Patricia Smulders. Zij fotografeerde een van de mooiste sprinkhanen, namelijk de grote groene sabelsprinkhaan. De twee voelsprieten zijn even lang als het lichaam. De totale lengte ligt ongeveer rond de acht centimeter, waarmee het beestje zijn naam eer aan doet.

De groene sabelsprinkhaan (foto: Patricia Smulders).

Natuurtip: Bezoek het Groot Duijfhuis en ga op zoek naar beversporen

Iedere laatste zondag van de maand is het Groot Duijfhuis geopend. In de voormalige stal is een infopunt ingericht om van daar uit de natuur in het Dommeldal te verkennen. Hier is informatie te vinden over de flora en fauna en over de vorige bewoners van de boerderij. Er zijn verschillende themawandelingen en activiteiten voor kinderen. Je kunt ook op zoek naar het grootste knaagdier van de Dommel: de bever. Ton Popelier, lid van de Natuurwerkgroep Liempde, weet veel over het gedrag van bevers en neemt de bezoekers na een korte introductie mee op pad.