Fietser (13) overleden na aanrijding met auto

Een 13-jarige fietser is zaterdagochtend overleden bij een aanrijding op de Beerseweg bij Diessen, de N395. De fietser kwam daar in botsing met een auto. Die werd bestuurd door een 28-jarige man uit Vessem.

Het ongeluk gebeurde rond kwart voor acht ter hoogte van de Toekomstweg. Vanwege de ernst van de situatie werd onder meer een traumaheli opgeroepen, maar alle hulp mocht niet meer baten. Het slachtoffer overleed aan zijn verwondingen.

De politie en verkeersspecialisten doen onderzoek op de plaats van het ongeluk. Agenten spreken met getuigen en met de 28-jarige bestuurder uit Vessem.

Vaker mis

Eind 2022 is de hele weg tussen Diessen en Middelbeers opnieuw opgeleverd in de hoop hem veiliger te maken, maar trieste ongevallen als deze gebeuren dus nog steeds. Ook in 2024 overleden twee mensen door een ongeval op de N395 en vonden er tientallen zware ongelukken plaats. Op dit moment vinden er wegwerkzaamheden plaats ter hoogte van de Toekomstweg, waardoor fietsers vanuit Middelbeers de gevaarlijke weg twee keer moeten oversteken.

De N395 is een veelgebruikte sluiproute bij file op de A58. Ook zouden er volgens omwonenden 's nachts vaak straatraces op de weg worden gehouden. Fietsers en voetgangers moeten deze weg vaak oversteken, waarbij het dus geregeld misgaat.