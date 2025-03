Nét geen fabelachtige overwinning: Vos tweede in eerste Sanremo in 20 jaar

Net geen imposante zege voor Marianne Vos. De renster uit Babyloniënbroek eindigde zaterdagmiddag als tweede in Italië in de Sanremo Women. Het was voor het eerst sinds 2005 dat de klassieker Milaan-San Remo ook weer in de kalender van de vrouwen werd opgenomen.

Daar moet direct bij gezegd worden dat deze variant startte in Genua. Vanaf daar wachtte het peloton een koers over in totaal 156 kilometers, die de rensters onder meer over bekende klimmen als de Cipressa en de Poggio voerde. In - op z'n zachtst gezegd - pittige omstandigheden. Vooral in de beginfase werden de rensters getrakteerd op de nodige buien en kou.