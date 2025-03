Overval op nagelstudio, daders dreigen met vuurwapen

Twee overvallers hebben zaterdagochtend iemand in een nagelstudio aan het Mgr. Nolensplein in Breda bedreigd met een vuurwapen. De overval was rond tien uur ’s ochtends, kort voor halfeen ’s middags werd er via Burgernet een oproep verspreid om naar de daders uit te kijken.

De twee daders droegen donkere kleding en hadden donkere helmen op. De politie wil niet zeggen of er iets is buitgemaakt. De mannen reden op een motor of scooter. Ze gingen er na de overval vandoor in de richting van de Flierstraat.

De politie roept mensen op om zich te melden als ze iets verdachts hebben gezien of een tip hebben.

Onrustig

In de omgeving van het Mgr. Nolensplein is het al langer onrustig door overlast van jongeren. Daarom geldt er sinds deze zaterdag een samenscholingsverbod. "We krijgen al maanden heel veel meldingen binnen en dat wordt niet minder. Dus we nemen dit besluit na een reeks van incidenten."

Vorige week zondag werd een minderjarige jongen in zijn been gestoken. Buurtbewoners zagen kort daarvoor jongeren met messen zwaaien. De steekpartij van vorig weekend was volgens de gemeente Breda niet de directe aanleiding voor het samenscholingsverbod.

De steekpartij gebeurde in een steegje bij het Mgr. Nolensplein: