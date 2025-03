Reva (3) is knuffeldokter van Phoxy: 'Gevallen met voetballen'

In het Máxima Medisch Centrum (MMC) in Veldhoven stikte het zaterdag van de knuffelberendokters. Vijfhonderd piepjonge artsen in de dop kwamen naar het ziekenhuis om hun pluche vriendjes te behandelen. En volgens de echte medici zullen ze daar zelf ook ooit profijt van hebben.

Geen idee wat er in Brabant aan de hand is, maar in het MMC in Veldhoven lijkt het wel een zieke-knuffel-epidemie. Allemaal een gebroken pootje. Of pijn in de buik. Tragisch. Vijfhonderd kindjes komen zaterdagmiddag hun knuffels behandelen, als knuffeldokter.

De mini-dokters beginnen bij een couveuse. Daar kunnen de knuffeltjes gewogen worden. Dan gaan ze even naar de röntgenkamer. En daarna gaan ze naar de dagbehandeling. Daar krijgen de knuffeldokters een echte doktersjas aan. Met hun korte beentjes sleept die soms een beetje over de grond, maar dat geeft niet.

"Misschien vindt Reza het zelf een volgende keer minder spannend."