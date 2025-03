Vader steelt fiets terwijl moeder en kinderen op uitkijk staan: 'Zorgelijk'

'Onbegrijpelijk en zorgelijk'. Zo noemt de politie de diefstal van een elektrische fiets door de vader van twee jonge kinderen. Terwijl hij bezig was met het stelen van de fiets, stond de moeder met hun twee kinderen op de uitkijk. "We zijn als politie wel wat gewend, maar hier viel zelfs onze mond open van verbazing."

De diefstal gebeurde vorige week zaterdag bij een speelboerderij en camping in Oirschot, maar wordt deze zaterdag door de politie in een bericht op Facebook gedeeld.

Het echtpaar was die dag met hun kinderen op de boerderij. "Nadat ze bij de speelboerderij hebben vertoefd en daarna vertrekken, besluit het echtpaar om toch nog eventjes een dure elektrische fiets te stelen", laat de politie weten.

Alles door camera's vastgelegd

Het lukt de man om de fiets van het slot te halen, daarna fietst hij weg. Vervolgens stapt de moeder met de twee kinderen in hun auto. Het hele tafereel is vastgelegd door camera's. De man en vrouw zijn door de camerabeelden herkend.

Omdat de man de fiets stal en de vrouw op de uitkijk stond, worden ze verdacht van 'diefstal in vereniging'. "Als ouder heb je een voorbeeldfunctie. Wij maken dan ook een melding bij Veilig Thuis", laat de politie weten.

Goed slot

In het bericht deelt de politie ook nog de tip om een fiets niet alleen met het beugelslot vast te zetten, maar er ook een kettingslot aan te hangen. "Het is ons bekend dat dieven vaak gebruik maken van zogenaamde 'lopers'. Ze stelen hiermee een fiets in slechts enkele luttele seconden."