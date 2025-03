Illegaal vuurwerk gevonden op terrein waar zes auto's uitbrandden

Zes auto's zijn zaterdagnacht uitgebrand op bedrijventerrein Vossenberg aan de Aresstraat in Tilburg. Het vuur werd rond halfvier 's nachts ontdekt. Bij de auto's is illegaal zwaar vuurwerk gevonden dat niet is ontploft.

Het gaat om een Cobra 6. Vanwege de vondst van dit vuurwerk wordt rekening gehouden met brandstichting. Onderzoek

De politie doet onderzoek. Een bergingsbedrijf is ingeschakeld om de autowrakken mee te nemen.

Foto: Toby de Kort/Persbureau Heitink

