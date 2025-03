Verdriet en ongeloof na ongeluk waarbij Noud (13) overleed: 'Zijn in shock'

Het verdriet is groot na het overlijden van de dertienjarige Noud. De jongen kwam zaterdag om bij een ongeluk aan de Beerseweg (N395) in Diessen. Op social media laten veel mensen steunbetuigingen achter voor de familie van de jongen. Hij was een leerling op het Pius X-College in Bladel. "We zijn allemaal in shock."

De vlag hangt zondag halfstok bij het Pius X-College in Bladel. Alle ouders van leerlingen hebben na het ongeluk een brief van de school gekregen. Het overlijden van de jongen heeft de school diep geraakt, zo laat Miriam Maas, directeur havo/vwo, weten. "Het is een heftige gebeurtenis. We zijn allemaal wel in shock." Op de school was zondagochtend een bijeenkomst voor docenten, leerlingen en ouders. "Daar konden ze steun in elkaar vinden", zegt Maas. Komende week wordt in de school een herdenkingsruimte ingericht. De directeur vertelt dat er ook professionele hulp ingeschakeld is voor leerlingen en docenten. "Onze eerste zorg gaat uit naar zijn klasgenoten en leerlingen die hem goed kenden. We hebben een team van mensen klaarstaan om hulp te bieden waar nodig." Op social media heeft de school ook een bericht gezet om iedereen te informeren over het overlijden. Daarin staat dat Noud wordt herinnerd als 'een lieve, betrokken leerling'. Ook zijn voormalige judoschool laat weten dat het verdriet groot is. De gemeente Hilvarenbeek liet zaterdag in een persbericht ook weten mee te leven met familie, vrienden en bekenden van de jongen. Vaker ongelukken op N395

Het is in het verleden vaker mis gegaan op de N395, die Diessen en Middelbeers met elkaar verbindt. Fietsers en voetgangers moeten deze weg vaak oversteken, maar volgens omwonenden wordt er te hard gereden. Omwonenden, lokale politici en Statenleden trekken al jaren aan de bel. Ze willen dat de weg veiliger wordt gemaakt.