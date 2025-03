Vrouw staat oog in oog met inbrekers en gilt huisgenoten wakker

Een bewoonster van een huis aan de Professor Aalbersestraat in Roosendaal is zaterdagnacht oog in oog komen staan met twee inbrekers. Ze werd kort voor halftwee wakker van glasgerinkel, beneden zag ze de twee mannen in haar huis.

De vrouw begon volgens de politie 'heel hard te gillen', waardoor ook haar huisgenoten wakker werden. Doordat de mannen werden betrapt, maakten ze niks buit. Ze sloegen meteen op de vlucht. De politie was er snel en deed onderzoek, onder meer met een politiehond. Het is onduidelijk waar de inbrekers naartoe zijn gevlucht. Zondag wordt er onder meer buurtonderzoek gedaan. Mensen in de buurt die camerabeelden hebben, worden opgeroepen om contact op te nemen met de politie. "Sommige mensen in de buurt hebben een camerabel die misschien wel wat heeft opgenomen. Die beelden zouden van belang kunnen zijn bij dit onderzoek", laat de politie weten.