Hoge hartslag en tien jaar ouder na nagelbijtend spannende bekerfinale

“Het was een bizarre wedstrijd, niet normaal hoe spannend." Anja de Ridder uit Den Bosch was een van de supporters die zondagmiddag Heroes Den Bosch de nationale beker zagen pakken. In een sensationele wedstrijd werden de basketballers van Donar uit Groningen na verlenging met 90-85 verslagen. “Ik ben vandaag tien jaar ouder geworden.” Later op de avond werd het feest dunnetjes overgedaan tijdens een huldiging in de thuishaven.

Mandy Creutzburg is al vele jaren vrijwilliger bij de Bossche club, maar zag zelden zo’n zinderende wedstrijd. “Het was op een gegeven moment zo spannend dat ik niet eens meer kon schreeuwen. Gelukkig kunnen we nu gaan feesten, dat gaat altijd goed in Den Bosch.”

Mandy Creutzburg en Anja de Ridder. (Foto: Leon Voskamp)

Esther van der Velden met links een medesupporter. (Foto: Leon Voskamp)

Esther van der Velden uit Rosmalen noemt de finale ‘hele goede reclame voor de sport’. “Dit was een briljante wedstrijd waarbij het kwartje gelukkig onze kant opviel. Mijn hartslag was geen moment onder de 100 heb ik net teruggekeken. We stonden met de supporters minutenlang te springen om de ploeg aan te moedigen. Na het beslissende punt was er een enorme ontlading. Deze beker is heel mooi, maar we willen ook kampioen worden.”

Nick van de Veerdonk uit Oss zat best relaxed bij de wedstrijd in Sportcampus Zuiderpark in Den Haag. “Ik basketbal zelf en kijk een beetje tactisch naar het spel. Erg emotioneel ben ik niet ingesteld. Blij ben ik natuurlijk wel en ik denk dat de Nederlandse titel straks realistisch is. Dat zou heel mooi zijn en ik geniet ook van de gemoedelijkheid. Je kunt hier zo dicht bij de spelers komen.”

Heidi en Nick van de Veerdonk. (Foto: Leon Voskamp)

Voordat de spelers bij de huldiging in de Maaspoort in Den Bosch aankwamen, waren de fans al lang binnen. De reden was een dopingcontrole die de nodige tijd kostte. Voor speler Luuk van Bree uit Helmond was het zijn eerste prijs bij de Bosschenaren. “Het was niet de allerbeste wedstrijd, dat hoort eigenlijk bij een finale. De opluchting was heel groot toen we de winst over de streep trokken. Nu mogen we een feestje vieren en van de week gaan we weer aan de slag. Er komt nog een hele belangrijke fase van het seizoen aan, deze bekerwinst smaakt naar meer.”