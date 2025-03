Man en vrouw gewond bij woningbrand

Zondagavond is brand uitgebroken in een woning aan het Oosteind in Sprang-Capelle. Een man en vrouw waren in de woning aanwezig toen de brand uitbrak. Zij zijn bij de brand gewond geraakt en met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

De brandweer was snel ter plaatse. De vrouw had toen inmiddels zelf het huis verlaten. Zij is ter controle naar het ziekenhuis gebracht, omdat ze rook had binnengekregen. De man was nog binnen en is door de brandweer uit het huis gehaald. Ook hij is met een ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.

Huisdieren

Toen de brand uitbrak waren er ook huisdieren aanwezig in de woning. De kat is door de brandweer gevangen en naar buiten gebracht. De hond, is toen de rook grotendeels uit het huis was door een familielid uit de woning gehaald. De brand is waarschijnlijk ontstaan tijdens het koken. Het huis heeft rookschade opgelopen. De brandweer heeft de woning met een overdrukventilator geventileerd.