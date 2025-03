Burgerwacht houdt toezicht bij beoogd azc-terrein na vernielen spandoeken

Een groep van zo'n twintig inwoners heeft zondagavond de wacht gehouden bij het beoogde azc-terrein aan de Runweg in Berlicum. De afgelopen dagen hebben onbekenden daar diverse spandoeken en protestborden vernield. Aan de overkant van de weg liggen nog stukken vernielde protestborden in de sloot en een kapot spandoek.

Halverwege de zondagavond komt een automobilist aanrijden. Hij stopt bij de groep inwoners. Er verschijnt een grote tas met onder meer flessen drinken uit de auto. Die is bedoeld voor de burgerwacht. Een oudere man fietst intussen rondjes over de Runweg. Hij stopt bij de groep dorpsgenoten. Hij vertelt dat hij van plan is om heel de nacht de boel in de gaten te blijven houden na de vernielingen. "Slapen doe ik 's ochtends vroeg wel. Ik ben toch al gepensioneerd en heb tijd zat."

Foto: Bart Meesters/Persbureau Heitink.

Een andere inwoner laat weten dat het probleem van de vernielde protestborden 'makkelijk wordt opgelost'. "Voor iedere twee vernielde borden komen er vier terug!"

De meeste mensen van de groep willen niet herkenbaar in beeld komen. Een van de actievoerders vertelt dat ze bij de school van haar kinderen al door sommige inwoners niet meer wordt aangekeken.

Foto: Bart Meesters/Persbureau Heitink.

De inwoners hopen met het toezicht bij de beoogde azc-locatie nieuwe vernielingen te voorkomen. "Actievoeren is een van de grondrechten", benadrukt een van hen. Zondagavond werd bekend dat twee coalitiepartijen het proces rond de komst van het azc willen stopzetten: GroenLinks-PvdA en de Fractie SMG. Volgens hen is een zorgvuldig proces niet meer mogelijk doordat coalitiepartner Plaatselijke politieke alliantie (PPA) een draai heeft gemaakt. Het beoogde azc aan de Runweg in Berlicum houdt de gemoederen in het dorp al dagen bezig. Donderdag was er een grimmig protest bij het gemeentehuis in Sint-Michielsgestel, waar Berlicum toe behoort. De ramen van het gemeentehuis werden bekogeld met eieren en rookfakkels naar het gebouw gegooid. En er werd zwaar vuurwerk afgestoken. De politie hield een man aan, die een Cobra 6 voor de deur van het gemeentehuis neerlegde.

Hoewel de gemeenteraad helemaal niet over het azc vergaderde, was dat buiten wel het gespreksonderwerp. Er klonk kritiek op de communicatie van de gemeente over het asielzoekerscentrum en de demonstranten maken zich zorgen over de leefbaarheid. Zij willen dat de asielzoekers gespreid worden over de gemeente Sint-Michielsgestel.

Een dag eerder was er ook al protest tijdens een informatiebijeenkomst over het azc. Daarbij werd wethouder Theo Geldens uitgejouwd en 'leugenaar' genoemd. En vrijdag werden varkenspoten gehangen aan het hek op de plek waar het azc moet komen. De komst van het azc ligt overigens nog niet vast. Het besluit daarover moet nog door de gemeente genomen worden. Het idee is dat zo'n driehonderd vluchtelingen en statushouders een plek krijgen op het weiland aan de Runweg, voor maximaal tien jaar. 'Actiecomité Natuur zegt nee tegen azc' zegt geschrokken te zijn van de felle protesten van de laatste dagen en neemt afstand van het geweld. "Het is ironisch en verwerpelijk dat sommigen, die bang zijn voor onveiligheid door de komst van asielzoekers, zichzelf schuldig maken aan gedrag dat onze gemeenschap onveilig maakt."

Foto: Bart Meesters/Persbureau Heitink.

Foto: Bart Meesters/Persbureau Heitink.