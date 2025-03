Zzp'ers in onze provincie rekenen het hoogste uurtarief van allemaal

Zzp'ers in onze provincie rekenen gemiddeld het hoogste uurtarief van alle provincies: 84 euro. In Friesland ligt het gemiddelde uurtarief met 71 euro het laagst. Gemiddeld rekenen zzp'ers in Nederland 81 euro per uur. Dat blijkt uit het grote uurtarievenonderzoek van online bank Knab onder meer dan 20.000 zelfstandige ondernemers.

In Brabant ervaart de helft van de zelfstandig ondernemers veel persoonlijke kosten. Een kwart zegt veel zakelijke kosten te hebben. Uit het onderzoek van Knab blijkt ook dat 56 procent van de Brabantse zzp'ers het afgelopen jaar een hoger uurtarief is gaan rekenen. Gemiddeld vragen ze negen procent meer dan voorheen.

In de meeste provincies zijn zzp'ers het meest actief in de zakelijke dienstverlening. Dat geldt ook voor onze provincie. De zakelijke sector is goed voor 16 procent. Daarna volgen de bouw met 11 procent en de persoonlijke dienstverlening met 9 procent.

In onze provincie werkt meer dan de helft van de zzp'ers voornamelijk voor andere bedrijven. Eén op de vijf werkt voor particulieren. Negen procent werkt voor de overheid en 12 procent doet sociaal, maatschappelijk of wetenschappelijk werk bij een NGO, goede doelen- en hulporganisaties.

In onze provincie is het aandeel vrouwelijke zzp'ers met 43 procent het hoogst. 68 procent heeft een hbo- of wetenschappelijke opleiding gevolgd. Ruim een derde van de Brabantse zelfstandigen is starter

Vertrouwen in de toekomst groot

Gemiddeld zegt 86 procent van de zzp'ers positief te zijn over de toekomst van hun bedrijf. Tegelijkertijd maakt 24 procent zich zorgen over de wet DBA, de wet die schijnzelfstandigheid onder ondernemers moet tegengaan.