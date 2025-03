Onrust in coalitie over komst van het asielzoekerscentrum in Berlicum

Een asielzoekerscentrum in Berlicum of niet? Hierover moet het college van burgemeester en wethouders van Sint-Michielsgestel zo snel mogelijk een besluit nemen, vinden coalitiepartijen GroenLinks-PvdA en Fractie SMG. Zodat vervolgens de gemeenteraad een besluit kan nemen. Zondag brachten de twee partijen een statement naar buiten waarin ze laten weten dat er een eind moet komen aan de onduidelijkheid over het azc.

Het azc in Berlicum is er nog niet, maar het zorgt nu al voor veel onrust bij buurtbewoners. Zo zijn er uit protest spandoeken en varkenspoten opgehangen op de mogelijke locatie aan de Runweg. Ook werd daar brand gesticht en werden er vorige week bij een protestactie eieren en vuurwerk naar het gemeentehuis gegooid.

GroenLinks-PvdA en Fractie SMG uiten in het statement van zondag ook kritiek op de grootste coalitiepartij PPA. "De PPA heeft de coalitiepartijen verrast met draaiende standpunten en het voorstel om 'de pijn te verdelen' over alle dorpen", staat er.

Adriaan van der Maarel is fractievoorzitter van GroenLinks-PvdA en hij vindt dat het college zo snel mogelijk een besluit moet nemen. "Dan kunnen wij als gemeenteraad er iets van vinden en daarover in gesprek gaan", zegt hij. "Wij denken dat je op het moment dat zoveel mensen vragen hebben, je juist zo snel mogelijk een besluit moet nemen."

Daarmee doelen ze op twee wethouders van de PPA die ruim twee jaar hebben ingestemd met het zoeken naar een locatie voor het asielzoekerscentrum binnen de gemeente. De locatie in Berlicum was daar altijd al onderdeel van. Terwijl de PPA nu pleit dat er geen asielzoekerscentrum in Berlicum moet komen, maar dat het verspreid moet worden over de gemeente.

De twee partijen hebben een extra ingelaste, openbare raadsvergadering aangevraagd waarin het college en de PPA zich moeten verantwoorden. Deze vergadering is gepland op komende donderdag.

VVD wil geen geheimhouding meer

Ook oppositiepartij VVD Sint-Michielsgestel is ontevreden over de gang van zaken rond het asielzoekerscentrum in Berlicum. Zij waren altijd al tegen de opvang in Berlicum en voor spreiding in de gemeente. "Het proces is tot nu toe heel slecht gelopen", zegt fractievoorzitter Ytje van de Hulsbeek. "En als het proces niet goed gedaan is dan moet je stoppen en opnieuw beginnen."

Wat Van de Hulsbeek vooral dwarszit is de opgelegde geheimhouding die geldt voor de afgelopen bijeenkomsten. "Daar worstel ik mee want daardoor is het lastig om in gesprek te gaan met bewoners", zegt ze. Door deze geheimhouding vindt de VVD dat ze niet transparant kunnen zijn naar inwoners toe.

Locoburgemeester wil niet reageren

De burgemeester van Sint-Michielsgestel is al langere tijd afwezig door ziekte. Het is niet bekend of zijn afwezigheid ook te maken heeft met de discussie rond het asielzoekerscentrum. Zijn vervanger is locoburgemeester Peter Raaijmakers van PPA. Hij laat maandag telefonisch weten dat het hem 'niet verstandig' lijkt om nu te reageren op de situatie. Ook de PPA was niet bereikbaar voor een reactie.

Een communicatiemedewerker van de gemeente Sint-Michielsgestel laat weten dat 'het college zich beraadt op de ontstane situatie'. Ook wijst ze op het statement dat locoburgemeester Raaijmakers afgelopen vrijdag maakte: "Als college zijn we in gesprek gegaan met inwoners en dat willen we blijven doen. Ik roep iedereen op dat gesprek met ons, maar ook als inwoners van Berlicum onder elkaar, op een fatsoenlijke en respectvolle manier te voeren."