Willy van de Kerkhof stoort zich bij penalty's aan Oranje-keeper Verbruggen

Willy van de Kerkhof heeft zich gestoord aan Oranje-keeper Bart Verbruggen uit Breda. Hij probeerde met brede armgebaren de Spaanse penaltynemers uit hun concentratie te halen. "Ik snap dat niet. Kijk die spelers aan en hou die ballen gewoon tegen." De wedstrijd Spanje-Nederland (3-3) in de Nations League kon Willy wel bekoren. "Als Spanje een tien is, dan is Nederland een negen. Het was een geweldige wedstrijd."

Er kwam slechts één PSV'er in actie en dat was invaller Noa Lang. "Het is wel jammer dat er van de basisspelers niet één speler in de Nederlandse competitie speelt", zegt Willy in de Willy en René Podcast. "Dus moeten we het in de eredivisie met B-garnituur doen. Als je de beste Nederlandse spelers wil zien, moet je Oranje kijken. Dan is het nog knap wat de Nederlandse clubs in Europa hebben gepresteerd."

"Nooit een penalty genomen."

Dat Oranje andermaal faalde vanaf de penaltystip kan Willy het team van Ronald Koeman niet kwalijk nemen. Als speler maakte hij zich altijd pijlsnel uit de voeten als er een strafschop genomen moest worden. "Bij ons heeft Van der Kuylen jarenlang de penalty's genomen maar ook later nam ik ze nooit. Ik denk dat ik in mijn hele carrière nooit een penalty in een officiële wedstrijd heb genomen. Ik was er te onzeker voor. Er waren er altijd wel die 'm wel wilden nemen en dan hield ik mijn mond. Als wij een penalty kregen, moesten ze mij gaan zoeken." Wat Willy betreft, houdt Koeman de komende wedstrijden in de WK-kwalificatie grotendeels vast aan het team dat Spanje bijna op de knieën kreeg. "Niks ten nadele van Denzel Dumfries, maar hij moet de combinatie van Geertruida en Frimpong laten staan. Dumfries en Frimpong lopen elkaars gaten dicht, dan wordt het een wedstrijdje wie er het eerst bij de zestien van de tegenstander is. Ook vind ik het veel schelen dat Memphis Depay weer terug was. Wij gaan ons fluitend plaatsen voor het WK."

"Zondag wordt alles of niks."

Na de interlandbreak kan de focus weer vol op de competitie. Zondag staat al direct de kraker tussen PSV en Ajax op het programma. "Als PSV niet wint dan is het gespeeld en moeten we vol voor plek twee gaan. Maar ik heb er wel een goed gevoel over", aldus Willy. In de nieuwe podcastaflevering, waarin broer René ontbreekt, steekt Willy ook de loftrompet voor Mathieu van der Poel én legt hij uit hoe het bedrijf VDL PSV beter kan laten voetballen. Beluister de podcast hieronder: