Veel steun voor familie van Noud (13) die overleed bij ongeluk

Een rustige, slimme en hardwerkende jongen met humor en een passie voor brommers en tractors. Zo wordt de 13-jarige Noud eervol herinnerd in het condoleanceregister van het Pius X-College in Bladel, waar hij op school zat. Noud kwam zaterdag om het leven tijdens een ongeluk op de Beerseweg in Diessen. "Het zal nooit meer hetzelfde zijn zonder Noud. Deze leegte is niet met woorden te vullen."

Het is voor velen maar moeilijk te bevatten wat er gebeurd is. "Een fractie van seconden, op het verkeerde moment op de verkeerde plaats. En een mooie jongen in de bloei van zijn leven mét de wereld nog aan zijn voeten, is niet meer", schrijft iemand in haar rouwbericht.

Ook Nadine Mies, mentor van de klas van Noud, spreekt haar verdriet en troost naar de familie uit. "Wat kon je genieten van boeren, brommers, tractors en vooral van jouw vrienden. Kletsen in de pauzes, samen crossen, werken aan de carnavalswagen, je deed het allemaal", zo schrijft ze. "Maar nu staat de tijd stil. Het bericht dat je er niet meer bent kan ik als jouw mentor nog niet bevatten."

"Wat begon als een prachtige lentedag, werd een gitzwarte dag."