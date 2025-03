Jo begeleidt bij deze kleine club judoka's naar de top, zoals Quinn

Met zo'n honderd leden is Judoclub Berlicum een 'kleintje' op grote wedstrijden. Maar als je kijkt naar prestaties is de club de beste van Brabant en een van de beste van Nederland, zo bleek onlangs op het NK -21. Eén van de grote beloften is Quinn Hulshof (20) uit Vinkel. Onder de hoede van hoofdtrainer Jo Gevers timmert hij vanuit Middelrode aan de weg.

Het zonnetje breekt voorzichtig door en op het terras zitten twee vrouwen koffie te drinken. De Moerkoal in Middelrode is een dorpshuis waar van alles te doen is, maar van buiten zou je niet zeggen dat er een succesvolle judoclub is gehuisvest. De club waar de olympische judoka's Sanne van Dijke en Guusje Steenhuis in de opleiding zaten en waar het huidige supertalent Vera Wandel (19) uit Geertruidenberg jarenlang trainde. Jo Gevers is sinds begin jaren negentig hoofdtrainer van Judoclub Berlicum. Zelf was hij een judoka met onder andere drie Nederlandse titels. “Toen ik stopte met topsport, was ik bang voor het zwarte gat. Ik vond mijn nieuwe passie in het lesgeven.”

"Ik ben een normale trainer die vooral hamert op techniek."

Nu op 63-jarige leeftijd is hij, naast zijn baan, nog zeker vier of vijf dagen per week met judo bezig. “Als ik zie hoe judoka’s zich ontwikkelen, daar krijg ik energie van. Lekker bezig zijn met de sport waar ik zo van hou. Het zorgt er bovendien voor dat ik fit blijf. Ik ben een hele normale trainer die vooral hamert op techniek. Als je dat combineert met vechtlust, dan kun je het ver schoppen.”

Dat Judoclub Berlicum goed staat aangeschreven, blijkt wel uit het recente NK onder 21 jaar. Met drie medailles stond de club derde op de landelijke ranglijst. Dat tussen allemaal veel grotere sportscholen. "Wij hebben zo’n 110 leden, waarvan een groep van dertig wedstrijdjudoka’s. Deze aantallen kun je niet vergelijken met veel grotere scholen in andere steden”, stelt Jo.

Quinn Hulshof voor een wedstrijd.

Quinn Hulshof is één van de grote talenten van de club. De 20-jarige man uit Vinkel is Nederlands kampioen onder 21 jaar. “Vroeger voetbalde ik bij OJC Rosmalen, maar toen ik de film The Karate Kid zag, wilde ik er kungfu bij gaan doen. Dat heb je bijna niet in Nederland en ik kreeg het advies om voor judo te kiezen. Dat deed ik eerst in Rosmalen, maar na twee jaar werd ik doorverwezen naar Judoclub Berlicum.” Zes dagen per week is Quinn op de judomat te vinden, waarvan de meeste tijd in Middelrode. “De fysieke uitdagingen vind ik inspirerend. Iedere training moet je volle bak gaan. Met Jo heb ik een geweldige trainer, ik zit hier goed op mijn plek. Het is hard werken, maar er is ook altijd ruimte voor een lolletje. Zonder plezier gaat niemand een hoog niveau volhouden.” Een keer per week traint Quinn mee met de nationale selectie op Papendal en ook reist hij wekelijks af naar het Limburgse Echt. Niet zonder resultaat, op het NK -21 behaalde hij zijn tweede nationale titel. En die smaakt voor hem naar meer. Zijn doel dit jaar is op het EK onder 21 jaar staan.

Een wedstrijd van Quinn Hulshof.