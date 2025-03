Ernstig ongeluk met elektrische step: man lanceert zichzelf

Een man is maandagmiddag ernstig gewond geraakt bij een val van een elektrische step in Goirle. De man lanceerde zichzelf over een verkeersdrempel en kwam hard ten val. Hij landde op zijn hoofd.

Het ging mis op de kruising van de Van Malsenstraat met de Tilburgseweg. Meerdere politiewagens en ambulances kwamen naar de plek van het ongeluk. Ook landde een traumahelikopter. De man is met spoed met de ambulance naar het ziekenhuis in Tilburg gebracht. De politie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren.