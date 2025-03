Bedrijf moet 60.000 euro betalen na ongeluk waarbij medewerker (62) omkwam

Een bedrijf aan De Tweeling in Den Bosch moet een boete van 60.000 euro betalen na een ongeluk waarbij een medewerker (62) om het leven kwam. De man uit Waalwijk kwam tijdens het werk bekneld te zitten onder een lading pallets. De Nederlandse Arbeidsinspectie startte een onderzoek en daaruit blijkt dat de werkgever te weinig heeft gedaan om het dodelijke arbeidsongeluk te voorkomen, zo laat het Openbaar Ministerie maandagmiddag weten.

Het ongeluk gebeurde op 12 mei 2023 in een hal van het Bossche bedrijf. Daar was het slachtoffer samen met twee collega's bezig met opruimen voor ze het bedrijfspand zouden afsluiten. De man reed met een reachtruck. Dat is een soort heftruck, maar de maximale hefhoogte is hoger.

Met de reachtruck reed de man in een gangpad waar pallets met dozen stonden. Op elke pallet stonden vier dozen. Een van de pallets viel naar beneden, op de man. Daarmee kwam er een gewicht van zo'n driehonderd kilo op hem terecht. De man lag na het ongeluk deels onder de pallet op enkele meters van de reachtruck. Het slachtoffer is ter plekke overleden, hulp mocht niet meer baten. Hij liet een vrouw, kinderen en kleinkinderen na.

Arbowet overtreden

Het is niet helemaal duidelijk hoe de pallet naar beneden kon vallen. Er stonden in elk geval meer dozen op elkaar gestapeld dan toegestaan. De werknemers waren ook niet goed genoeg geïnformeerd over de risico's van het werken in zo'n omgeving met pallets. Dat betekent dat de Arbowet is overtreden.

Het bedrijf heeft volledig meegewerkt aan het onderzoek en er zijn maatregelen getroffen. Zo worden er nu elke week veiligheidsrondes gedaan en is er een procedure waarbij nieuwe pallets worden gecontroleerd. Bij een nieuwe controle was de Arbeidsinspectie tevreden over deze verbeteringen.

Het Openbaar Ministerie heeft besloten dat een strafbeschikking, een boete, van 60.000 euro gepast is. Eerder had het bedrijf op eigen initiatief al 10.000 euro gestort aan de Stichting Arbeidsongevallen. Deze stichting zet zich in voor hulp aan nabestaanden van arbeidsongevallen.