Maartje, Ira en Rens liggen wakker van het klimaat, dus komen ze in actie

Maartje Bregman (26) uit Eindhoven maakt zich net als veel andere jongeren grote zorgen over het klimaat. Bij één op de vijf jongeren levert het zelfs stress op. Juist daarom begon Maartje haar eigen groene tijdschrift ‘Happy Times Magazine’. Ook Ira Ouwerkerk (24) uit Breda vond dat het anders moest en begon haar eigen duurzame kledinglijn. Rens Holtkamp (21) uit Oss is om dezelfde reden actief voor de Jonge Klimaatbeweging.

En dus besloot ze zich na haar studie volledig in te zetten voor een groenere wereld. Ze begon haar eigen boomvrije tijdschrift ‘Happy Times Magazine’ en haar eigen radioshow met verhalen over duurzaamheid. Met haar tijdschrift won ze vorig jaar twee awards tijdens de Mercurs, de jaarlijkse vakprijzen van de magazinewereld.

Uit een onderzoek van Milieudefensie Jong, onder jongeren tussen 16 en 30 jaar, blijkt dat één op de drie zich machteloos voelt. Een kwart van hen vermijdt daarom nieuws over dit onderwerp. Maartje: “Ik hoorde overal om me heen hoe kapot de aarde is en ik merkte dat het me heel veel deed. Ik werd somber en had er verdriet van. Het werd me duidelijk dat we in actie moeten komen.”

Happy Times Magazine komt drie keer per jaar uit en het papier is gemaakt van landbouwafval. Een los nummer kost 9,95 euro. In het tijdschrift staan tips over hoe je minder schadelijk kunt zijn voor de natuur en er zijn inspirerende verhalen van mensen die bezig zijn met het verminderen van de impact van de mens op de aarde. Ook is er een rubriek tweedehands en kunnen mensen die zich zorgen maken over klimaatproblemen die bespreken in een rouwhoekje.

Maartje noemt zichzelf nu een klimaatoptimist, maar ze geeft ook aan dat het vooral een manier is om om te gaan met de frustraties en angst rond klimaatverandering. “Ik weet niet of ik echt hoopvol ben over de toekomst, maar niets doen is voor mij geen optie. Dus deel ik hoe je wel duurzaam kan leven”, zegt ze.