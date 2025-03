'Besmette PSV-speler is Spaanse spits Lucas Pérez'

De PSV-speler die besmet is met tuberculose is Lucas Pérez, schrijft De Telegraaf op basis van bronnen in Spanje. De Spaanse spits, pas een maand bij PSV, is daardoor langdurig uit de roulatie. Ook is het hoogst twijfelachtig dat hij dit seizoen nog in actie zal kunnen komen.

Bij een actieve tbc-besmetting moet je drie à vier weken in isolatie en een antibioticakuur ondergaan. Die heeft veel impact op de conditie zodat een speler na het ondergaan van die kuur nog enkele weken zal moeten trainen voor hij weer topfit is.