Partij voor de Dieren begint kliklijn voor evenementen met dieren

Nog te vaak worden dieren gebruikt op evenementen in Tilburg zonder dat daarvoor de benodigde vergunningen zijn aangevraagd. Dat vindt de lokale afdeling van de Partij voor de Dieren. Die opent daarom een meldpunt waar inwoners door kunnen geven dat een evenement dieren gebruikt. Na een melding op deze kliklijn checkt de partij vervolgens of alles volgens de regels gaat.

"In Tilburg gelden strenge regels voor het gebruik van dieren op evenementen", vertelt gemeenteraadslid Pam Wijnans. Daarvoor moet altijd een vergunning worden aangevraagd. "Dat is in principe goed, maar in de praktijk worden die regels niet altijd nageleefd."

Tilburgers kunnen een melding maken op de website van de Partij voor de Dieren-afdeling als ze zien dat er dieren aanwezig zijn op een evenement. De fractie controleert die melding en neemt desnoods zelf een kijkje bij het betreffende evenement. Daarmee hoopt de partij te weten te komen hoe groot het probleem is.