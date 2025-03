Veel meldingen over mysterieus licht boven Brabant

Veel Brabanders meldden maandagavond dat ze een vreemd licht hebben gezien in de lucht. Het schouwspel was rond negen uur op verschillende plaatsen in de provincie te zien. Omroep Brabant ontving foto's en beelden van het opmerkelijke lichtverschijnsel.

"Rond negen uur heb ik in Dommelen iets bijzonders waargenomen in de lucht. Ik kan zelf niet plaatsen wat het kan zijn", mailde Rens Verhoeven.

Foto van het licht in Dommelen (foto: Rens Verhoeven).

Ook John van Tartwijk zag het licht. Maar dan in Neerpelt, net over de grens, toen hij bij zijn zoon op bezoek was.

Van Jan Mudde kregen we onderstaande foto. "Ik zag een vreemd licht boven Mierlo. Het verplaatste zich langzaam van noordwest richting zuidoost. Was het een drone?", vroeg hij zich af.

Foto: Jan Mudde

Miranda Michels zag het licht ook, boven Grave, en ze had een mogelijke verklaring. "Ik denk aan een satelliet die door de luchtvochtigheid een soort van swirl om zich heen had. Wat denken jullie?" Ze vertelde dat het verschijnsel ook ineens weer verdween.

Is het een swirl rond een satelliet door de luchtvochtigheid? (foto: Miranda Michels).

Vreemde spiraalwolk

Het ging vermoedelijk om brandstof van een raket van SpaceX die eerder op de avond was gelanceerd vanaf Cape Canaveral in Florida. Volgens satellietdeskundige en docent aan de TU Delft Marco Langbroek ging het om 'een brandstofdump van de Falcon 9-raket waarmee vandaag een Amerikaanse spionagesatelliet is gelanceerd'. Die zorgde voor een 'vreemde spiraalwolk', meldt hij op X. Het dumpen van brandstof was volgens hem nodig om het raketdeel terug richting aarde te krijgen zonder te exploderen.

Sanne spotte het vreemde verschijnsel in Mariaheide (foto: Sanne van 't Westeinde).

Koen legde alles vast in Best (foto: Koen Bouwman).

Ook boven Nuenen was het fenomeen te zien (foto: Yvette Willemsen).