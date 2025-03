Echtpaar uit Son overleden na tragisch tuktuk-ongeluk

De man van de 53-jarige vrouw uit Son die vorige week in Sri Lanka door een ongeluk om het leven kwam, is maandag ook overleden. Hij zat bij haar in de tuktuk die in botsing kwam met een vrachtwagen.

Het ongeluk gebeurde vorige week dinsdagavond in Dambulla, een plaatsje in het midden van het land ten noorden van de grotere stad Kandy. Volgens de nieuwswebsite Lanka Sara raakten bij de botsing van de tuktuk, een driewieler, met een vrachtwagen ook twee buitenlandse inzittenden ernstig gewond.