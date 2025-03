PSV-spits in isolatie: dit zijn de gevolgen voor de club

Huisarts Edith Plum denkt dat het tbc-geval bij PSV geen gevolgen heeft voor de wedstrijd tegen Ajax zondag. Spits Lucas Pérez is besmet met de zeer besmettelijke ziekte. En zit nu in zijn eentje in isolatie. Zijn er meer spelers besmet? En kunnen de Eindhovenaren de belangrijke wedstrijd tegen Ajax zondag wel spelen? Huisarts Edith Plum beantwoordde in radioprogramma 'Keigoeiemorgen' van Omroep Brabant een aantal belangrijke vragen over de kwestie.

Lav Lukac Geschreven door

Wat voor risico's lopen andere spelers nu Pérez besmet is?

"De ploeg traint veel samen en de spelers zitten natuurlijk ook met zijn allen in de kleedkamer. Dat kan best wat consequenties hebben. Ik denk dat dat wel gevolgen kan hebben voor andere spelers uit het elftal. Tuberculose werd vroeger tering genoemd en is zeer besmettelijk. Als je het oploopt moet je geïsoleerd en verpleegd worden en zes maanden aan de zware medicatie."

"Het kan via niezen en hoesten al worden overgebracht. Dus ik denk dat de hele ploeg getest wordt door de GGD om te kijken of er meerdere gevallen zijn. Ook niet iedereen die besmet is wordt daar ziek van. Dat is afhankelijk van hoe goed je afweersysteem is." Gaat de wedstrijd zondag dan wel door?

"Ik denk niet dat de wedstrijd zondag in het geding komt. De GGD is heel bekwaam en pakt dit soort gevallen professioneel aan. Waarschijnlijk was de hele ploeg al getest toen PSV bekendmaakte dat Perez tbc heeft. Dus ik verwacht dat we zondagmiddag gewoon voor de buis kunnen gaan zitten."

Bron- en contactonderzoek PSV gaf direct aan dat er onder meer bron- en contactonderzoek is opgestart en dat betrokkenen zijn geïnformeerd. De GGD verwacht daar aan het eind van deze week een uitslag van te hebben. PSV zegt niet hoeveel spelers zijn onderzocht. De KNVB neemt dinsdag contact op met de club om te informeren naar de situatie. Volgens een woordvoerder van PSV zijn er 'vooralsnog geen signalen' dat de topper tegen Ajax in gevaar is. Pérez kwam eind februari naar Eindhoven als vervanger van de geblesseerde Amerikaan Ricardo Pepi. In totaal heeft hij pas 24 minuten voor PSV gespeeld.