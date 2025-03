KNVB informeert bij PSV over speler met tuberculose

De KNVB neemt dinsdag contact op met PSV om te informeren naar de situatie bij de club. De nummer 2 van de Eredivisie bracht maandag naar buiten dat een speler uit het eerste elftal besmet is met tuberculose. Bronnen bevestigden eerder al dat het gaat om de 36-jarige Spanjaard Lucas Pérez, die pas een maand in dienst is bij PSV.

"We kunnen op dit moment nog weinig zeggen. We zullen eerst contact opnemen met PSV", laat een woordvoerder van de bond weten. Het is onduidelijk of er consequenties zijn voor de topper komende zondag tegen koploper Ajax.

PSV gaf direct aan dat er onder meer bron- en contactonderzoek is opgestart en dat betrokkenen zijn geïnformeerd.