Bewoner die inbreker overmeestert in eigen huis wordt niet vervolgd

De bewoner die donderdagavond een inbreker overmeesterde in een huis in Eindhoven wordt niet vervolgd. Het leek er eerst op dat de dief ernstig gewond was geraakt tijdens een worsteling met de bewoner, maar dat ligt toch anders, meldt de politie dinsdag.

De inbreker sloeg toe in een huis aan de Koudenhovenseweg Zuid. De bewoner hoorde iets in huis en ging op onderzoek uit. Er ontstond een worsteling met de dief. Vervolgens zou de bewoner een 'burgerarrest' hebben verricht, zegt de politie.

“Toen we daarna ter plaatse kwamen was de verdachte matig aanspreekbaar. In eerste instantie leek er sprake te zijn van mogelijk zwaar lichamelijk letsel, waarop een ambulance en traumahelikopter werden opgeroepen”, legt de politie uit.

De inbreker, een 24-jarige man uit Veldhoven, is daarna naar het ziekenhuis gebracht. “Uit meerdere onderzoeken in het ziekenhuis blijkt nu dat er geen sprake is van lichamelijk letsel." De man werd ontslagen uit het ziekenhuis en direct opgepakt. Inmiddels heeft hij een boete gehad voor insluiping en is hij weer op vrije voeten.