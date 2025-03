Tbc-besmetting bij PSV: eind van de week uitslag van contactonderzoek

De GGD Brabant-Zuidoost verwacht aan het eind van de week de uitslagen van het bron- en contactonderzoek dat is gedaan nadat een tbc-besmetting werd geconstateerd bij een PSV-speler. Een GGD-woordvoerster zegt niet hoeveel mensen zijn onderzocht. Volgens een woordvoerder van PSV zijn er 'vooralsnog geen signalen' dat de wedstrijd tegen Ajax zondag in gevaar is.

Maandag werd bekend dat een speler uit het eerste elftal besmet is met actieve tuberculose. Het gaat om de 36-jarige Spanjaard Lucas Pérez. De voetbalclub zegt om privacyredenen niet wie het is, maar meldt wel dat hij het naar omstandigheden goed maakt.

