Na een reeks ongelukken krijgt deze gevaarlijke weg eindelijk flitspalen

Op de Megensebaan in Oss komen drie vaste flitspalen. Die moeten ervoor zorgen dat het een stuk veiliger wordt op de weg die erom bekend staat dat er regelmatig ernstige ongelukken gebeuren. Het duurt nog zo’n negen maanden voor de camera's op de weg, die ook wel de N329 heet, in gebruik worden genomen.

Het Openbaar Ministerie heeft op advies van de gemeente Oss en de politie besloten dat er drie flitskasten moeten komen op de N329. Daarmee wordt gecontroleerd op snelheid en door rood rijden. Ze komen bij de kruisingen met de Gasstraat-Oost, Berghemseweg/Osseweg en Kanaalstraat. Per kruising komt er één kast, bij twee kruispunten wordt in zuidelijke richting gecontroleerd en bij een kruispunt in noordelijke richting.

De keuze om de punten te spreiden is gemaakt omdat er dan over de hele provinciale weg beter gehandhaafd kan worden. Dat moet ervoor zorgen dat mensen zich beter gaan gedragen in het verkeer en dat er minder kans is op ernstige ongelukken. Zwaargewond

Op de ‘weg van de toekomst’ gebeuren regelmatig ongelukken. De bekendste is het ongeluk met kerst 2022 waarbij een jongen van veertien om het leven kwam en zijn broertje zwaargewond raakte. De veroorzaker van het ongeluk reed onder invloed, te hard en door rood licht.